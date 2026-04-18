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Dos turistas invaden la zona protegida de la Charca de Maspalomas para hacerse fotos

Dos turistas invaden la zona protegida de la Charca de Maspalomas para hacerse fotos

Bruno Betancor

Dos turistas invaden la zona protegida de la Charca de Maspalomas para hacerse fotos

Bruno Betancor

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Indignación en la Charca de Maspalomas tras la presencia de dos turistas dentro del área vallada y protegida, donde está prohibido acceder. La escena, ocurrida en la tarde del sábado 18 de abril, reabre la preocupación por las constantes invasiones en este enclave natural de Gran Canaria. La Charca y las Dunas de Maspalomas son uno de los espacios más valiosos de Canarias y su conservación depende del respeto de visitantes y residentes.

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