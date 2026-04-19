La Provincia

Feria de la Papa y el Millo de Valsequillo

Bajo un calor sofocante, con un incesante ir y venir de gente y un sol que parecía rajar las piedras, la Feria de la Papa y el Millo de Valsequillo volvió a convertirse este domingo en un punto de encuentro entre el campo y la gente, en donde agricultores del municipio y puesteros apostaron, una vez más, por el producto local y de kilómetro cero y ofrecieron más de 7.000 kilos de papas y alrededor de 400 bandejas de piña de millo. A esto se sumaba el atractivo de los puestos donde las piñas se asaban al momento, que conquistaron a quienes paseaban entre los tenderetes. Sin embargo, no todo fue abundancia este año. La fresa, habitual protagonista en otras ediciones, en esta edición no tuvo casi presencia, pues las intensas lluvias de los últimos meses han pasado factura a la cosecha, obligando a trasladar su jornada específica al próximo mes de mayo. Eso sí, a las 09:00 horas y con los puestos rebosando producto fresco, los agricultores compartían una misma esperanza: que la historia se repitiera y, como en años anteriores, el las papas y el millo volaran antes del mediodía.