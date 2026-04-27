La Provincia

El chinchorro como método científico para acabar con las especies invasoras en la Charca de Maspalomas

El Cabildo de Gran Canaria ha incorporado el arte de pesca tradicional del chinchorro como nuevo método de muestreo científico en la Charca de Maspalomas, con el objetivo de mejorar el conocimiento del ecosistema y el seguimiento de especies, especialmente invasoras, como la tilapia. Esta línea de trabajo se desarrolla desde octubre de 2025 en el marco del encargo #AtodaCosta, a través del convenio entre el Instituto Universitario Ecoaqua, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Gesplan orientado a la caracterización biológica y ambiental de la laguna costera y a la conservación de espacios naturales protegidos del litoral de la isla.