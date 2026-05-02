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Esta es la casa dónde Quevedo grabó un videoclip

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La Provincia

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Descubre la finca de Gáldar (Gran Canaria) que ha enamorado a Quevedo y que aparece en algunos de sus trabajos audiovisuales. La Finca Jardín del Norte se alquila como alojamiento vacacional desde menos de 200 euros la noche en ciertas fechas. Piscina privada, vistas espectaculares y un entorno perfecto para desconectar en el norte de la isla. Te mostramos cómo es por dentro, cuánto cuesta y por qué se ha convertido en uno de los lugares favoritos del artista canario. Gran Canaria, turismo rural, Quevedo y casas con encanto en un mismo lugar.

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