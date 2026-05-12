La Provincia

Pablo González denuncia que paga 40.000 euros al año pese al precinto de sus locales en Mogán

"Pago 40.000 euros al año al Ayuntamiento de Mogán aun con mis locales precintados". Pablo González, propietario del restaurante El Pirata y empresario hostelero de Puerto Rico al que el Ayuntamiento de Mogán precintó recientemente el negocio por no tener licencia, reflexiona sobre el pago de impuestos y el supuesto control que las administraciones públicas tienen sobre los negocios de los particulares. Y lo hace, dice, "no desde el enfrentamiento" y acompañado por una treintena de facturas de los impuestos abonados al Consistorio.