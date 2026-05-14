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Recolección de café aroma de mujer en Agaete

Recolección de café aroma de mujer en Agaete

José Pérez Curbelo

Recolección de café aroma de mujer en Agaete

José Pérez Curbelo

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La magia para que un café tenga el mejor aroma del mundo no siempre está en una fórmula secreta. A veces, simplemente, nace del amor con el que se cuida la tierra. En el Valle de Agaete, y más concretamente en la finca La MorretaJulia García lo sabe mejor que nadie. A sus 78 años, con la energía luminosa y la alegría contagiosa de quien parece no haber cumplido más de treinta, Julia dedica cada día —desde hace más de 35 años— su cariño, su paciencia y sus manos expertas a una finca de más de 40.000 metros cuadrados. Allí crecen naranjos, olivos, aguacateros y otros tesoros de la tierra, pero hay un cultivo que ocupa un lugar especial en su corazón: el café. La Morreta, a la que Julia y su marido Manuel llaman con ternura 'la selva', es mucho más que una finca para la familia. Entre sus caminos, Julia cuida día a día una gran plantación que supera las 1.400 matas de café, mimadas con la dedicación de quien entiende que la tierra devuelve, con aroma y sabor, todo el amor que recibe.

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