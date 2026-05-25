La Provincia

Así será el nuevo Gran Canaria Central de Santa Brígida

Santa Brígida puso este lunes imágenes, recorridos y plazos al futuro del mamotreto. El Ayuntamiento presentó a la ciudadanía Tagoror Goro, la propuesta ganadora para convertir la infraestructura en el futuro Gran Canaria Central, un nuevo espacio urbano con plaza pública, parque, teatro exterior, patio canario, equipamientos culturales y dos plantas subterráneas con 553 plazas de aparcamiento. El proyecto ganador ya se conocía desde el pasado mes de marzo, tras el fallo del concurso de ideas, pero la cita sirvió para explicar cómo quedará uno de los enclaves más simbólicos del municipio después de más de dos décadas de bloqueo. El Consistorio adjudicó a una UTE en 2002 la construcción de un gran equipamiento en pleno casco urbano y la obra quedó paralizada y derivó en un largo litigio judicial entre el Consistorio y las empresas adjudicatarias.