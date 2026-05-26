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Quevedo y Ptazeta desatan la locura en Arucas grabando un videoclip en Arucas

Quevedo y Ptazeta desatan la locura en Arucas grabando un videoclip en Arucas

Quevedo y Ptazeta desatan la locura en Arucas grabando un videoclip en Arucas

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Quevedo y Ptazeta revolucionan el barrio de Juan XXIII, en Arucas, durante la grabación sorpresa de un nuevo videoclip en Gran Canaria. La noche del 25 de mayo dejó imágenes inéditas, vecinos volcados en las calles y una enorme expectación por la colaboración entre dos de los artistas canarios más importantes de la música urbana actual. El rodaje ya se ha viralizado en redes sociales y apunta a convertirse en uno de los lanzamientos musicales más comentados del verano.

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