La Provincia

La desagradable sorpresa de Andony Artiles en una villa de Gran Canaria: “Había más de 400 cucarachas”

El maquillador y creador de contenido Andony Artiles denuncia públicamente el estado en el que encontró una villa turística alquilada en San Fernando, en el sur de Gran Canaria. Según relata, la vivienda estaba invadida por cientos de cucarachas, presentaba graves problemas de higiene y una piscina en mal estado. El influencer asegura que decidió abandonar el alojamiento nada más llegar y reclama una solución tras una experiencia que califica de “decepcionante”.