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La culebra real californiana provoca una plaga inesperada en Gran Canaria

La culebra real californiana sigue expandiéndose por Gran Canaria y los científicos alertan de un impacto inesperado sobre la biodiversidad de la isla. Un estudio del CSIC revela que la desaparición de reptiles endémicos está favoreciendo el aumento de moscas, mosquitos y chinches en las zonas afectadas. Analizamos los datos del informe, las áreas donde la especie invasora ya está asentada y el riesgo de que llegue a otras islas del archipiélago canario. Descubre por qué esta serpiente se ha convertido en uno de los mayores desafíos ambientales de Canarias.