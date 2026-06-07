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La Aldea de San Nicolás se opone a las jalas marinas en su costa

La Aldea de San Nicolás se opone a las jalas marinas en su costa

Greenpeace Canarias

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La Aldea de San Nicolás se opone a las jalas marinas en su costa

Greenpeace Canarias

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Cientos de manifestantes se concentraron este domingo en el muelle de La Aldea de San Nicolás para mostrar su rechazo al proyecto de instalación de granjas marinas en la costa del municipio. La movilización, convocada por Greenpeace y respaldada por colectivos ecologistas y vecinos, reunió a unas 1.000 personas, según los organizadores, en una jornada marcada por pancartas y consignas como "La Aldea con la pesca artesanal", "Playas contaminadas, jaulas no" o "Chernes sí, lubinas no". Más información.

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