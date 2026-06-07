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La Aldea de San Nicolás protesta en contra de las jaulas marinas

Cientos de manifestantes se concentraron este domingo en el muelle de La Aldea de San Nicolás para mostrar su rechazo al proyecto de instalación de granjas marinas en la costa del municipio. La movilización, convocada por Greenpeace y respaldada por colectivos ecologistas y vecinos, reunió a unas 1.000 personas, según los organizadores, en una jornada marcada por pancartas y consignas como "La Aldea con la pesca artesanal", "Playas contanimadas, jaulas no" o "Chernes sí, lubinas no". Más información. Más información