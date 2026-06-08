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Un artesano de Gran Canaria crea el regalo oficial que la isla entregará al Papa

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Un artesano de Gran Canaria crea el regalo oficial que la isla entregará al Papa

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Un artesano de Jinámar ha recibido el encargo de crear el regalo institucional que Gran Canaria entregará al Papa. La obra transforma la tradición del cuchillo canario en una cruz única elaborada con acero, plata, nácar y cuerno de ganado local. Descubre la historia de Daylos Kevin, el proceso de creación de esta pieza artesanal y cómo la riqueza de la artesanía canaria llegará hasta el Vaticano como símbolo de identidad cultural y tradición.

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