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La autopista GC-1, durante la mañana del jueves 11 de junio, día de la visita del papa León XIV a Gran Canaria

Jornada inusual en la autopista GC-1 este jueves, 11 de junio de 2026, con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias, que ha arrancado esta mañana en Gran Canaria.

La vía con más tráfico de la isla ha estado tranquila durante la mañana debido a las restricciones en la circulación para dejar paso a la comitiva papal. El vídeo corresponde a la carretera a su paso por Arguineguín. Más información. Más información