Bomberos San Bartolomé de Tirajana

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Campo de entrenamiento de los bomberos de San Bartolomé de Tirajana

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha inaugurado este viernes el campo de entrenamiento contra el fuego dedicado a los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del municipio. El espacio está dotado con tres contenedores industriales distribuidos en forma de "U" que simulan las condiciones de una vivienda real para que los bomberos puedan experimentar las diferentes situaciones que podría acarrear tener que llevar a cabo las labores de rescate y extinción en una casa. Se trata de un proyecto pionero en Canarias que ha contado con una inversión de algo más de 137.000 euros por parte del Consistorio.