Andrea Saavedra

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Presentación de los aviones Eurofighter Typhoon en la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria

La Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, afronta uno de los cambios más relevantes de su historia reciente con el inicio este viernes del relevo del sistema de armas del Ala 46, que dejará atrás los cazabombarderos F-18 para incorporar de forma definitiva los Eurofighter Typhoon. La transición supone una modernización tecnológica y operativa de la defensa aérea del archipiélago y culmina un proceso de planificación desarrollado durante los últimos años por el Ejército del Aire y del Espacio. Más información. Más información