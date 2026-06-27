José Pérez Curbelo

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Convención Insular de Coalición Canaria de Gran Canaria

Coalición Canaria (CC) concluyó este sábado un programa de escucha activa desarrollado en los distintos municipios del archipiélago. A través del diálogo y de diferentes encuentros participativos, la formación recogió las principales inquietudes de la ciudadanía, entre las que destacan el acceso a la vivienda, la movilidad y las políticas de cuidados para, posteriormente, crear un programa electoral. Como culminación de este proceso, Coalición Canaria celebró este sábado una convención insular en el Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria, donde presentó una batería de propuestas para dar respuesta a las necesidades detectadas durante estos encuentros con la ciudadanía. Leer más.