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La huida de los atracadores tras el asalto a una joyería en El Mirador

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La huida de los atracadores tras el asalto a una joyería en El Mirador

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Tres encapuchados han asaltado este martes por la noche, una hora antes del cierre, una joyería del centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria. Los atracadores, con los rostros cubiertos y las cabezas tapadas con capuchas negras, han accedido al establecimiento comercial con mazas con las que han roto los escaparates y vitrinas. La Policía Nacional busca a los implicados, que han huido en un coche robado. No se descarta que a bordo del turismo, como conductor, esperase un cuarto compinche.

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