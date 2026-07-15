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Ithaysa Suárez, madre de Yéremi Vargas, pide apoyo para recordar a su hijo por su 27 cumpleaños

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La madre de Yeremi Vargas, Ithaysa Suárez, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para mantener vivo el recuerdo de su hijo con motivo del que sería su 27º cumpleaños, el próximo 18 de julio. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, pide a quienes deseen sumarse al homenaje que ese día publiquen un recuerdo en sus redes sociales o perfiles personales para que la figura del menor desaparecido siga presente. Más información. Más información