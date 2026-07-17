Yeremi Almeida González

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Protesta de trabajadores municipales de Santa Lucía de Tirajana

Los trabajadores del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana protagonizaron esta mañana un encuentro reivindicativo frente a la sede consistorial para exigir al grupo de gobierno que convoque un concurso para el incremento de grado personal, con el que los funcionarios podrán acceder a un puesto de trabajo de mayor nivel, acorde con su formación. La convocatoria, impulsada por UGT, reclama además que la negociación se abra de manera inmediata para que el proceso pueda desbloquearse de forma excepcional este mismo año, ya que, de lo contrario, los 250 trabajadores afectados tendrían que esperar hasta marzo de 2027 para una nueva oportunidad. Más información. Más información