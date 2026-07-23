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Mal estado del mural de Juan Guerra Hernández y desperfectos en la plaza de La Ilusión en El Secadero II

Las llamas se propagaron inicialmente impulsadas por los vientos del noreste dominantes en ese momento. El mayor riesgo radicaba en su eventual salto a los barrancos impulsados por viento de cola, lo que por fortuna no tuvo lugar finalmente, si bien pone de manifiesto el peligro latente cuando se declara un incendio forestal en medianías o cumbres de la isla. La previsión es que las labores de control y extinción por vía terrestre y área se prolonguen al menos durante toda la noche y probablemente deban continuar mañana viernes.