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Presentación del nuevo material del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria
El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha presentado este martes su nueva dotación de equipamiento tecnológico, una inversión que supera los 4,2 millones de euros y que incorpora flotadores de rescate teledirigidos, cámaras térmicas individuales para cada bombero y un robot de extinción diseñado para actuar en zonas de difícil acceso sin exponer la vida de los efectivos. Hasta ahora el Consorcio no contaba con este tipo de material. Más información. Más información