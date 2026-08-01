A. A.

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Pregón histórico de las bandas de Guayedra y Agaete por las Fiestas de Las Nieves

Las Fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves 2026, en la Villa de Agaete, comenzaron en la noche del viernes con un acontecimiento que quedará en la memoria colectiva del municipio. Por primera vez, las históricas Banda Guayedra y Banda de Agaete compartieron el protagonismo del pregón oficial, ofreciendo un mensaje conjunto en el que la música, la tradición y el sentimiento de pertenencia al pueblo se situaron por encima de cualquier diferencia. Más información. Más información