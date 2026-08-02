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La Caldera de Bandama desde el aire: así luce uno de los grandes símbolos naturales de Gran Canaria
La Caldera de Bandama es uno de los paisajes volcánicos más espectaculares de Gran Canaria y uno de los enclaves naturales más visitados de la isla. Este impresionante cráter, situado a pocos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, ofrece unas vistas únicas sobre el paisaje volcánico y el entorno agrícola que lo rodea. Un rincón imprescindible para descubrir desde el aire toda la belleza de uno de los grandes símbolos naturales del archipiélago. Más información
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