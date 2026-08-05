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Merlín, Polo y León buscan familia en el Albergue Insular de Animales del Cabildo de Gran Canaria

Las apariencias engañan. Pocas historias lo demuestran mejor que la de Merlín, un perro mestizo catalogado como perro potencialmente peligroso (PPP) que, según sus cuidadores, es "más bueno que el pan". Sin embargo, esa etiqueta pesa más que su carácter. Lleva dos años esperando tras los barrotes del Albergue Insular de Animales del Cabildo de Gran Canaria, viendo cómo otros perros llegan, encuentran una familia y se marchan, mientras él continúa esperando una oportunidad que parece no llegar. Este perro forma parte de los 149 canes y 189 gatos que aguardan en el centro por una familia, una cifra que mantiene las instalaciones al límite de su capacidad y que este verano se mantiene en cifras similares a las del anterior, en una época en la que suelen producirse numerosos abandonados durante el período vacacional.