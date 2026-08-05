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X Edición de Bresh "La Fiesta Más Linda del Mundo"

Hay eventos que se disfrutan, y otros que se convierten en recuerdos para toda la vida. BRESH, reconocida internacionalmente como "La Fiesta Más Linda del Mundo", regresa a Gran Canaria para celebrar su 10.ª edición, consolidándose como una de las citas más esperadas del verano en la isla. La celebración tendrá lugar el próximo sábado 15 de agosto en el Campo David García de Maspalomas, cedido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, donde miles de personas volverán a reunirse para vivir una experiencia que va mucho más allá de la música gracias a Maspalomas Vive Fest. Más información