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Rafael García, medio siglo encendiendo el cielo de San Lorenzo

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Rafael García, medio siglo encendiendo el cielo de San Lorenzo

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Medio siglo haciendo brillar San Lorenzo. Rafael García es el responsable de uno de los puntos desde los que se lanzará el volcán de voladores y lleva cerca de 50 años colaborando con los fuegos del barrio. Entró en esta tradición gracias a un cuñado y desde entonces ha participado en preparativos, lanzamientos y noches de pólvora. Ahora espera que algún día sea su nieto quien recoja el testigo.

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