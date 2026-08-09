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Rafael García, medio siglo encendiendo el cielo de San Lorenzo

Medio siglo haciendo brillar San Lorenzo. Rafael García es el responsable de uno de los puntos desde los que se lanzará el volcán de voladores y lleva cerca de 50 años colaborando con los fuegos del barrio. Entró en esta tradición gracias a un cuñado y desde entonces ha participado en preparativos, lanzamientos y noches de pólvora. Ahora espera que algún día sea su nieto quien recoja el testigo.