José Carlos Guerra

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Los pinares de los muertos vivientes

El gran incendio de 2019 que asoló buena parte de la masa forestal de Gran Canaria cumple en esta mitad de agosto su séptimo aniversario, dejando en el monte el milagro de los árboles muertos vivientes, varias lecciones aprendidas y todo un programa de recursos para evitar que la catástrofe se vuelva a repetir. Más información