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Artenara recuerda a Pepe con una canción desde el barranco: “Mi corazón entristecido” rompe el silencio del pueblo

Artenara vivió una de esas escenas que quedan en la memoria de un pueblo. Con las luces de las casas apagadas y el barranco completamente a oscuras, el municipio rindió homenaje a Pepe en un acto cargado de emoción en el que una voz rompió el silencio para recordarlo. Un momento íntimo y especial que ha dejado imágenes conmovedoras entre quienes participaron en el reconocimiento.