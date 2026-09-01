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Artenara recuerda a Pepe con una canción desde el barranco: “Mi corazón entristecido” rompe el silencio del pueblo

Artenara recuerda a Pepe con una canción desde el barranco: “Mi corazón entristecido” rompe el silencio del pueblo

La Provincia

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Artenara recuerda a Pepe con una canción desde el barranco: “Mi corazón entristecido” rompe el silencio del pueblo

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Artenara vivió una de esas escenas que quedan en la memoria de un pueblo. Con las luces de las casas apagadas y el barranco completamente a oscuras, el municipio rindió homenaje a Pepe en un acto cargado de emoción en el que una voz rompió el silencio para recordarlo. Un momento íntimo y especial que ha dejado imágenes conmovedoras entre quienes participaron en el reconocimiento.

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