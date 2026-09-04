Elena Montesdeoca

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Reapertura del parque de Sintes, en Teror, tras 24 años cerrado

El Ayuntamiento de Teror ha reabierto este viernes, 4 de septiembre el Parque de Sintes, un espacio natural municipal ubicado en pleno casco de Teror, que desde el año 2002 permanecía cerrado al público.

Tras los trabajos de mejora y adecuación del recinto, ejecutados por la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Teror, se ha dotado al lugar con instalaciones que permiten disfrutar durante el día de este pulmón verde del municipio, que abrirá toda la semana en horario de 9:00 a 18:00 horas.