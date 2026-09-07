En directo Peregrinación y ofrenda a la Virgen del Pino en Teror

Guardia Civil

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La Guardia Civil despliega su dispositivo de seguridad con motivo de las Fiestas del Pino en Teror

La Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad con motivo de las Fiestas del Pino 2026, una de las principales celebraciones de Gran Canaria, que concentrará a miles de personas en Teror y en los municipios atravesados por el tradicional camino de peregrinación.

El despliegue también se extenderá a las localidades por las que transcurren los senderos utilizados por los peregrinos durante la víspera de la jornada principal de las fiestas. El operativo ha sido diseñado para atender las necesidades de seguridad asociadas a los principales actos programados para los días 7 y 8 de septiembre. Más información. Más información