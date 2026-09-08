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La Provincia

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Control multitudinario de la Guardia Civil en el acceso a Teror el 7 de septiembre de 2026

El control multitudinario por parte de agentes de la Guardia Civil en uno de los accesos a Teror en la noche del lunes 7 de septiembre tras la Ofrenda Romería, ha generado quejas por parte de las personas que permanecían "retenidas en un puente y al borde de un barranco" sin poder avanzar mientras los agentes realizaban las inspecciones. Más información. Más información