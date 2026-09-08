En directo Día Grande de las Fiestas del Pino en Teror

Elena Montesdeoca

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Misa por el día del Pino 2026 en la Basílica de Teror

El obispo de Canarias, José Mazuelos, situó este martes el drama migratorio y la situación de Ceuta en el centro de su homilía durante el día grande de las fiestas de la virgen del Pino, patrona de Gran Canaria. Ante las autoridades civiles, militares y cientos de fieles reunidos en la basílica de Teror, Mazuelos reclamó apoyo para el pueblo ceutí y advirtió contra la utilización política de la migración, en un discurso que buscó alejarse de la confrontación partidista sin esquivar una realidad que sigue dejando muertos a las puertas de Europa. Más informacion. Más información