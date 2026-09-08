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Parada militar por el Día del Pino en Teror 2026

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Elena Montesdeoca / Esther Medina Álvarez

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Parada militar por el Día del Pino en Teror 2026

Elena Montesdeoca

Esther Medina Álvarez

Teror
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Con la parada militar a las 11.00 horas de este martes, 8 de septiembre, han comenzado los actos en el día grande de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria y de la Diócesis de Canarias. En la misma han estado presentes, entre otras autoridades, el presidente canario, Fernando Clavijo, y alcaldes de todos los municipios de Gran Canaria, a excepción de Agüimes no ha llevado representación. Los regidores de Gáldar, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana y Firgas tampoco han estado presentes, pero sí concejales de esos municipios.

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