Desengáñese. Esos extraños fenómenos no identificados no son naves alienígenas. La inteligencia estadounidense echa por tierra toda relación con el universo extraterrestre. Así lo recoge en informe al que ha tenido acceso el diario New York Times. Aunque tampoco aporta ninguna explicación para esos misteriosos avistamientos. Según ese periódico, el informe recopila más de 120 incidentes documentados en las últimas dos décadas. Deja claro que ninguno de ellos tiene que ver con el ejército estadounidense ni con otra avanzada tecnología asociada al gobierno.