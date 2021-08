Reunido de urgencia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pide a la comunidad internacional "que se mantengan unidos, trabajen juntos y utilicen todos los instrumentos a su alcance para reprimir la amenaza terrorista mundial en Afganistán". Es lo que solicita el secretario general, Antonio Guterres.

Receloso. El representante permanente ante las Naciones Unidas de Afganistán, Ghulam M. Isaczai ha dicho: "Hemos sido testigos una y otra vez de cómo los talibanes han incumplido sus promesas y compromisos en el pasado". Joe Biden, abandonaba la residencia de Camp David y desde la Casa Blanca ha defendido con firmeza la decisión de retirarse de Afganistán tras casi 20 años en el país: "Es un error ordenar a las tropas estadounidenses que den un paso adelante cuando las propias fuerzas armadas de Afganistán no lo harían". Y ha añadido, "no repetiré errores del pasado" y se ha referido a lo que ocurrió en Vietnam, no quiere pasar esta patata caliente al próximo presidente del país. Esta tarde, en una videoconferencia extraordinaria, los ministros de Exteriores de la Unión Europea, analizarán la situación en Afganistán tras la toma de control del país por los talibanes.