El Kremlin ha acusado este miércoles a Ucrania de un intento de asesinato contra el presidente ruso, Vladimir Putin, usando dos drones, al tiempo que ha recalcado que ambos aparatos tenían como objetivo la sede de la Presidencia rusa, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.

"El régimen de Kiev ha realizado esta noche un intento de atacar la residencia del presidente ruso en el Kremlin", ha dicho, antes de reseñar que Putin no ha resultado herido y que sigue trabajando con normalidad. "El presidente de Rusia no ha resultado herido como resultado de este acto terrorista", ha recalcado. "Como resultado de las adecuadas acciones del Ejército y los servicios especiales a través del uso de sistemas de radares, los aparatos han sido puestos fuera de servicio", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que "no hay víctimas ni daños materiales como resultado de la caída de fragmentos en los patios del Kremlin", tal y como ha indicado la Presidencia rusa a través de un comunicado.

Asimismo, ha destacado que Moscú "considera estas acciones como un acto terrorista planificado y un intento de asesinato del presidente, llevado a cabo en poco antes del Día de la Victoria", al tiempo que ha hecho hincapié en que "Rusia se reserva el derecho de adoptar medidas en respuesta donde y cuando considere apropiado".