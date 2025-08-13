Una turista española ha sido aclamada en China tras protagonizar un rescate heroico en un río de la provincia de Hunan, donde un niño estaba siendo arrastrado por la corriente. Marta Santana, de 31 años y exentrenadora de natación, no dudó en lanzarse al agua el pasado 7 de agosto para poner a salvo al menor, según informó el diario oficial China Daily.
El gesto ha desatado una ola de elogios en redes sociales chinas, donde miles de internautas han celebrado su valentía y rapidez de acción. Muchos destacaron que su intervención evitó lo que pudo haber sido una tragedia, y han calificado su comportamiento como un ejemplo de altruismo y humanidad. "Una extranjera que hizo lo que muchos no se habrían atrevido", comentó un usuario en la plataforma Weibo.
Santana no ha hecho declaraciones públicas, pero su historia ha dado la vuelta al país y ha reavivado el debate sobre la importancia de actuar ante emergencias. Su experiencia como entrenadora de natación fue clave para mantener la calma y ejecutar el rescate con éxito.