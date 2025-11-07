Lucía Feijoo Viera

Manifestantes propalestinos lanzan bengalas durante un concierto de la Filarmónica de Israel en París

Cuatro personas están detenidas tras los graves incidentes registrados anoche en París durante un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel, que sufrió interrupciones, enfrentamientos entre los espectadores y lanzamientos de bengalas. Las detenciones fueron confirmadas por el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, quien agradeció la rápida intervención de la Prefectura de Policía para realizar los arrestos y para contener los graves disturbios dentro de la sala y a los manifestantes en el exterior.