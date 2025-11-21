Lucía Feijoo Viera

Un caza indio se estrella durante un espectáculo en Dubái

Un avión de combate Tejas de fabricación india se ha estrellado en el Salón Aeronáutico de Dubái durante una exhibición aérea esta mañana, causando la muerte de su piloto. Según un testigo, el caza volaba a baja altura alrededor de las 14:15 (10:15 GMT), antes de caer envuelto en una bola de fuego. Las imágenes de los allí presentes muestran humo negro elevándose detrás de una pista de aterrizaje vallada. La Fuerza Aérea India ha afirmado en un comunicado que están constituyendo un tribunal de investigación para determinar la causa del accidente. Este es el segundo accidente conocido del caza, que está propulsado por motores General Electric GE.N, y es crucial para los esfuerzos de la India por modernizar su flota aérea, compuesta principalmente por cazas rusos y exsoviéticos. El primer accidente se produjo durante un ejercicio en la India en 2024.