Cientos de visitantes observan el alineamiento del sol con un templo egipcio en Lúxor

Cientos de visitantes de Lúxor, Egipto, presenciaron este domingo en la zona de Karnak el alineamiento del sol con el eje de un antiguo templo egipcio. La imagen ha tenido lugar durante el amanecer del solsticio de invierno.