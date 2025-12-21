Secciones

Es noticia
Barrios Las PalmasFabio SilviaLluvias Gran CanariaCasa Papa NoelLotería Navidad CanariasComprueba Lotería de Navidad 2025
instagramlinkedin
Cientos de visitantes observan el alineamiento del sol con un templo egipcio en Lúxor

Cientos de visitantes observan el alineamiento del sol con un templo egipcio en Lúxor

PI STUDIO

Cientos de visitantes observan el alineamiento del sol con un templo egipcio en Lúxor

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Cientos de visitantes de Lúxor, Egipto, presenciaron este domingo en la zona de Karnak el alineamiento del sol con el eje de un antiguo templo egipcio. La imagen ha tenido lugar durante el amanecer del solsticio de invierno.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents