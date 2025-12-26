Secciones

Detenido el soldado y colono israelí que atropelló a un palestino mientras rezaba

Sara Fernández

Un reservista y colono israelí, arrestado ayer tras ser grabado atropellando a un palestino que rezaba junto a la carretera en la aldea de Deir Jarir, cerca de Ramala, fue puesto este viernes bajo arresto domiciliario por cinco días. La Policía israelí le detuvo e interrogó el jueves, según un comunicado divulgado por la prensa local, y ya se encuentra en prisión domiciliaria, con la prohibición de acercarse a la aldea de Deir Jarir.

