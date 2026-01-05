Lucía Feijoo Viera

Trump: "Cuba está a punto de caer"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que Cuba está "a punto de caer" y apuntó que su economía está en la ruina y además ahora no tendrá acceso al petróleo venezolano. "Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", aseguró el mandatario estadounidense."Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros", añadió. Más información