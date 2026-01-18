PI STUDIO

Una tiktoker estadounidense protege en su casa a una repartidora que intentaba escapar del ICE

Una vecina estadounidense refugia en su propia casa a una repartidora que intentaba huir del ICE. El vídeo publicado en la cuenta de TikTok de la propietaria de la casa ha alcanzado ya más de 14 millones de visualizaciones y muestra cómo las autoridades rodearon el patio del domicilio.