Sara Fernández

Israel aprueba el registro de "tierras estatales" en los territorios palestinos por primera vez desde 1967

El gobierno de Israel sigue cambiando la realidad de Palestina a golpe de legislación. Este domingo el Ejecutivo dirigido por el primer ministro Binyamín Netanyahu ha aprobado una propuesta para registrar grandes áreas de la Cisjordania ocupada como "propiedad estatal" por primera vez desde que comenzó la ocupación israelí del territorio en 1967. Según la emisora pública israelí Kan, la propuesta fue presentada por los ministros de Finanzas, el ultraderechista colono Bezalel Smotrich, de Justicia, Yariv Levin, y de Defensa, Israel Katz. La medida incluye una asignación de 244,1 millones de shekels, casi 70 millones de euros, para llevarla a cabo. La Autoridad Palestina, Hamás y Qatar han criticado la decisión. Más información