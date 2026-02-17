Atlas News

El desfile de apertura arranca por todo lo alto los carnavales de Río de Janeiro

La samba ya recorre todos los rincones de Rio de Janeiro, en Brasil. Su tradicional carnaval ha empezado por todo lo alto, con un desfile de apertura frenético cargado de historia y emoción. Es uno de los mayores espectáculos al aire libre. Las principales escuelas de samba desfilan con sus comparsas al ritmo de la música por un Sambódromo abarrotado. Estos días, Brasil se convierte en una verdadera fiesta, no solo en los sambódromos, también en sus calles, donde la música y los bailes se extienden hasta altas horas de la madrugada.