Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Exclusión social en CanariasConcierto Marc AnthonyProyecto ley de CostasUD Las PalmasTiempo en CanariasPolémica Carla Barber
instagramlinkedin
La muerte de 'El Mencho' desata una ola de violencia en México: qué está pasando tras la operación militar

La muerte de 'El Mencho' desata una ola de violencia en México: qué está pasando tras la operación militar

Sara Fernández

La muerte de 'El Mencho' desata una ola de violencia en México: qué está pasando tras la operación militar

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

México se fue a dormir el domingo inmerso en una ola de violencia después de que el Ejército, con apoyo de EEUU, abatiera al jefe de uno de los mayores cárteles de la droga, Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'. Las autoridades trabajaban para evitar un agravamiento de los disturbios. A continuación, las principales claves para entender el estallido violento en el país. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents