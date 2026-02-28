Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Caos en la GC-1Concierto Marc AnthonyAsí es Enmedio: el volcán submarino que ha causado el terremotoInsultos de la concejala de VoxAtaque a IránEnfermedades raras
instagramlinkedin
Más de 50 niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán

Más de 50 niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán

PI STUDIO

Más de 50 niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Más de medio centenar de niñas han fallecido tras un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab. Las autoridades locales han confirmado las cifras, que pueden seguir subiendo.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents