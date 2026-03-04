Lucía Feijoo Viera

La Casa Blanca asegura que España "ha aceptado cooperar militarmente con EEUU"

La Casa Blanca ha asegurado este miércoles que el Gobierno español ha acordado cooperar con el Ejército estadounidense después de que el presidente, Pedro Sánchez, se reafirmase en su posición de no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación contra Irán, alegando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo" simplemente por el "miedo a represalias". Fuentes de Moncloa trasladan que no ha habido ninguna interlocución y desmienten la supuesta cooperación. Más información