Lucía Feijoo Viera

Sale a la luz el audio de la torre de control en el accidente aéreo de Nueva York: "Me equivoqué"

Un avión de Air Canada y un vehículo de bomberos de la Autoridad Portuaria chocaron en una pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en un extraño accidente en el que el piloto y el copiloto de la aeronave murieron, mientras que al menos 41 personas resultaron heridas. La investigación del incidente continúa para determinar las causas. Uno de los problemas podría ser la escasez de controladores aéreos debido al "shutdown" de presupuesto federal. Hasta el momento, las autoridades aeroportuarias y la policía de la Autoridad Portuaria no precisaron las causas del hecho.